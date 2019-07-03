قضاء أسبوع في تونس بـ 28 ألف دينار لعمال الجامعات والأساتذة

الإقامة ستكون بفنادق 4 نجوم من تنظيم لجنة الخدمات الجامعية

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن تنظيم رحلات لفائدة الأساتذة الجامعيين وعمال الجامعات لقضاء عطلة الصيف بتونس.

وذلك بمبلغ قدر بـ 28 ألف دينار لقضاء 7 ليال و8 أيام على مستوى فندق 4 نجوم.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ «النهار»، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الجامعية خصصت رحلات لفائدة الأساتذة الجامعيين وعمال الجامعات لقضاء عطلة الصيف 2019.

بحمامات الياسمين في تونس، مع ضمان النقل من الجزائر نحو تونس، والإقامة كاملة مع فطور الصباح ووجبة الغذاء ووجبة العشاء بفندق 4 نجوم.

كما حددت آخر أجل للتسجيل والاستفادة من هذه الرحلات، بتاريخ 4 جويلية الجاري، أي غدا الخميس.

وأكدت لجنة الخدمات الجامعية، أنه سيتعين على الأساتذة وعمال الجامعات الراغبين في الاستفادة من هذه الرحلة الصيفية.

دفع مبلغ 28 ألف دينار لقضاء 7 ليال بفندق 4 نجوم في تونس، كما أن الرحلة ستنطلق في 10 من شهر جويلية الجاري نحو تونس، وذلك بعد تسجيل 20 فردا لهذه الرحلة.

وأضافت لجنة الخدمات الجامعية، أن مبلغ تكاليف الرحلة للفرد الواحد قدر بـ 55 ألف دينار و9000 سنتيم لقضاء 8 أيام بتونس، من النقل والإقامة .

ومختلف الخدمات المقدمة خلال الرحلة، كما أكدت أن اللجنة ستساهم في هذه الرحلات بنسبة 50 من المئة.