قضاء البيض.. الفساد يجر 11 موظفا ومتعاملا اقتصاديا إلى الحبس المؤقت

أعلنت نيابة مجلس قضاء البيض، عن إيداع 7 موظفين و4 متعاملين اقتصاديين الحبس المؤقت. كما تم وضع 34 متهما آخرا تحت نظام الرقابة القضائية وإصدار أوامر بالقبض ضد تسعة متهمين آخرين في قضية فساد. حيث مست القضية مديرية الإدارة المحلية بولاية البيض.

ويتعلق الأمر حسب ما نقلته الاذاعة عن وكالة الانباء الجزائرية،بقضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة،للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى الأمن. وأفضت بقاضي التحقيق لدى محكمة البيض إلى توجيه الاتهام إلى 54 شخصًا مشتبها فيهم في القضية. من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و42 متعاملاً اقتصاديًا “المورّدون”. حيث أمر على إثرها بإيداع 11 متهمًا منهم سبعة موظفين وأربعة متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض.

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الموظفون وجهت لهم تهم ثقيلة

ووفقا للمصدر القضائي ذاته، وُجّهت للموظفين الإداريين المشار إليهم، تهم تتعلق بـ”تكوين جمعية أشرار والحصول على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش”. بالإظافة إلى تقليد مطبوعات مستعملة، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها. كما تم الكشف عن ضبط وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلي مستعملة في التزوير، بحوزة الموظفين المذكورين.

ووُجّهت للمتعاملين الاقتصاديين (المورّدون) تهم تتعلق بـ “تكوين جمعية أشرار واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية”. والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات”.

وإثر هذه الوقائع، أمر قاضي التحقيق بوضع كل من رئيس مصلحة الإدارة والوسائل والمخزني والمكلف بالمشتريات والمكلف بميزانية الحبس المؤقت. ومسّ قرار الايداع أيضا، المكلّف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي والمكلف بتسيير إقامة الوالي والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل. فضلاً عن وضع المكلف بالجرد تحت نظام الرقابة القضائية.

وأمر القاضي كذلك بإيداع 4 متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع 34 متهمًا آخر في القضية رهن نظام الرقابة القضائية. فيما صدرت أوامر قضائية لتحديد هوية تسعة متهمين آخرين والقبض عليهم. وأفيد أنّ هذه القضية التي تتواصل التحقيقات، تسبّبت في خسائر مالية لخزينة الولاية قدّرت بحوالي 280 مليون دينار وفقًا للمصدر.

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