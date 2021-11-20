قضاء العاصمة.. استئناف محاكمة هامل وأفراد عائلته ووزراء سابقون

تستأنف الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني. كما يتابع هامل رفقة أفراد من عائلته ويتعلق الأمر بزوجته “سليمة”، وأبنائهما ”مراد، أميار، شفيق وشاهيناز“.

كما يتابع في القضية أيضا، إلى جانب هامل وعائلته، وزراء ومسؤولين سابقين، أبرزهم الوزير السابق، المتهم الموقوف “عبد الغني زعلان”. وهذا بصفته والي وهران خلال ارتكاب الوقائع.

وشملت المتابعة القضائية أيضا، والي تيبازة السابق “موسى غلاي “، وعبد المالك بوضياف بصفته والي تلمسان سابقا. على غرار المتهم الموقوف بسجن البويرة ” محمد رحايمية ” مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي سابقا.

كما يتابع اللواء السابق وعائلته قي قضية فساد تتعلق بالحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة عبر مختلف ولايات الوطن. أبرزها تيبازة، وهران، سطيف ، تلمسان، الجزائر العاصمة.

وتأتي برمجة القضية أمام المجلس القضائي، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة المجلس. والتي تراوحت ما بين 12 سنة سجنا والبراءة، وكانت أقصى عقوبة بحق هامل، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهم وعائلته.

كما سيواجه المعنيون تهما تتعلق بتبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

وهي التهم التي سبق وأن تمسكوا بانكارها جملة وتفصيلا، خلال محاكمتهم سواء أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد. او على مستوى الدرجة الثانية بمجلس قضاء العاصمة.

وكان رئيس الغرفة الجزائية أول أمس الخميس، قد باشر المحاكمة باستجواب اللواء الأسبق المتهم الموقوف “عبد الغني هامل”. كما واجهه بالوقائع المنسوبة اليه، غير أن المتهم نفاها نفيا قاطعا، وتمسك ببرائته. خاصة فيما يتعلق بتهمتي تبييض الأموال والثراء الغير مشروع. معتبرا أن ما جاءت به الضبطية القضائية في محاضرها، باطل ولا أساس له من الصحة.

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