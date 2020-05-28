قضاء تيبازة يكشف حقيقة عدم الاستجابة لطلب كريم طابو باستعمال الهاتف

أصدر مجلس قضاء تيبازة، اليوم الخميس، بيانا، كشف فيه حقيقة عدم الاستجابة لطلب طابو كريم باستعمال الهاتف للاتصال بعائلته أثناء فترة تواجده بالمؤسسة العقابية.

وجاء في بيان النيابة العامة “تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده عدم الاستجابة لطلب المدعو طابو كريم باستعمال الهاتف للاتصال بعائلته أثناء فترة تواجده بالمؤسسة العقابية.

وأكدت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة، أن طابو قدم فعلا طلبا لإجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلته الذي أحيل من طرف المؤسسة العقابية الى الجهات القضائية المختصة، وهذه الأخيرة بعد دراسة الطلب واقفت عليه وذلك بالسماح للمعني بالاتصال بعائلته.

غير أنه عند ابلاغ المدعو كريم طابو بالموافقة على طلبه، وتمت دعوته لاستعمال الهاتف، رفض هذا العرض، متراجعا عن طلبه رافضا إجراء أية مكالمة الا بعد استشارة محاميه.