قضاء فرنسا يحكم لصالح “نادال” في قضية المنشطات

حكم القضاء الفرنسي لصالح لاعب التنس الإسباني رافايل نادال، في القضية التي رفعها ضد وزيرة فرنسية سابقة اتهمته بتعاطي المنشطات.

وفرضت المحكمة على وزيرة الرياضة السابقة “روزلين باشلو” دفع 500 يورو، إضافة الى تكاليف محاكمة بقيمة 12 ألف يورو للإسباني.

وكان المصنف الأول عالميا طالب بتعويض قدره 100ألف يورو عقب ادعاء “باشلو” بأن الماتادور تصنع الإصابة في 2012

وبأنه غاب عن الملاعب خلال الأشهر الستة الأخيرة من الموسم، لإخفاء فحص إيجابي للمنشطات خضع له.

وأكد نادال أن دوافعه لم تكن مالية، مضيفا أن التعويضات ستدفع بالكامل للعمل الاجتماعي في فرنسا.