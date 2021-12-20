قضاة الجمهورية يؤدون واجبهم الانتخابي على مستوى المحاكم والمجالس القضائية

أدى قضاة الجمهورية اليوم الإثنين واجبهم الانتخابي على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الادارية. لانتخاب ممثلهم في المجلس الاعلى للقضاء.

كما ترشح في العملية 142 قاضيا، تحضيرا لهذه المرحلة الحاسمة نظرا للدور المرحلي لهذا المجلس.

وللإشارة فإن المجلس الاعلى للقضاء، يترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.

في حين ثمن رئيس الجمهورية تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، خلال ترأسه مجلس الوزراء يوم أمس الأحد.

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ستكون المهمة الأساسية لمجلس الدولة، إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية. كما يتضمن الإشكالات المطروحة، مع اقتراح الحلول المناسبة لها وتحويل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية. لإعلامه بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة، ضدها أو من طرفها. و كيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام.

كما تم تحديد اختصاصات مجلس الدولة بما يتماشى مع مضامين الدستور الجديد، بموجب مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم ٠١ – ٩٨ المؤرخ في 30 ماي 1998. والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والذي يهدف إلى جعل المحاكم الإدارية والإدارية الاستئنافية. تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، و هي المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة. حتى يصبح بذلك – أي مجلس الدولة – جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات. الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي.

كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرسله إلى رئيس الجمهورية. و الذي يتضمن أيضا الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها وإعلام الرئيس بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها.

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