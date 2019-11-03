قضاة المجلس ينطقون بالأحكام التي كانت مؤجلة بسبب الإضراب

الوطني
  • -
  • 0
قضاة المجلس ينطقون بالأحكام التي كانت مؤجلة بسبب الإضراب
بقلم ياسمينة. د

فصل رئيس الغرفة الجزائية السادسة، بمجلس قضاء العاصمة عبد السلام رشيد في قضايا الموقوفين الذين تم تأجيل النطق بأحكامهم بسبب اضراب القضاة.

دخل القاضي برفقة التشكيلة القضائية المكونة من مستشارين والنائب العام ونطق بالأحكام القضائية مباشرة بعد وصول المساجين من المؤسسة العقابية.
في حين قرر القاضي تأجيل كل قضايا الموقوفين وغير ألموقوفين الجديدة إلى الأسبوع المقبل.
وبهذا يكون قضاة المجلس لأول مرة ومنذ بداية الإضراب عن العمل يفصلون في ملفات الموقوفين التي أحيلت على المداولة بعد سلسلة تأجيلات متتالية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=721499

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com