قضاة المجلس ينطقون بالأحكام التي كانت مؤجلة بسبب الإضراب

فصل رئيس الغرفة الجزائية السادسة، بمجلس قضاء العاصمة عبد السلام رشيد في قضايا الموقوفين الذين تم تأجيل النطق بأحكامهم بسبب اضراب القضاة.

دخل القاضي برفقة التشكيلة القضائية المكونة من مستشارين والنائب العام ونطق بالأحكام القضائية مباشرة بعد وصول المساجين من المؤسسة العقابية.

في حين قرر القاضي تأجيل كل قضايا الموقوفين وغير ألموقوفين الجديدة إلى الأسبوع المقبل.

وبهذا يكون قضاة المجلس لأول مرة ومنذ بداية الإضراب عن العمل يفصلون في ملفات الموقوفين التي أحيلت على المداولة بعد سلسلة تأجيلات متتالية.