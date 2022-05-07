قضايا إشادة بأفعال إرهابية والاعتداء لغرض القضاء على نظام الحكم اوتغييره ضمن الدورة الجنائية العادية الثانية بغرداية

كشف النائب العام المساعد الأول قداري أحمد أن الدورة الجنائية الإبتدائية الثانية لسنة2022.ستنظر في 30 قضية متابع فيها41 متهم. منهم 16 موقوف و1 في حالة فرار صدر بحقهم أمر بالقبض. في حين سيحاكم البقية كمتهمين غير موقوفين .

ومن بين أهم القضايا التى ستنظر فيها هيئة محكمة جنايات في دورتها الابتدائية قضية تتعلق بالإشادة بأفعال إرهابية وتشجيعها.الى جانب قضية اخرى تتعلق بتكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جناية وجناية الاعتداء لغرض القضاء على نظام الحكم اوتغييره. وتحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة وضد بعضهم البعض .

هذا الى جانب 3 قضايا تتعلق بالاغتصاب و3 قضايا اخرى تتعلق بالفعل المخل بالحياء سواء ضد قاصر او بالعنف. و3 قضايا اخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور. ناهيك عن قضيتين تتعلقان بالمخدرات وقضايا متفرقة منها اربعة قضايا متعلقة بالسرقة. منها واحدة بها اتهامات وضع النار عمدا داخل مسكن والتحريض على التجمهر المسلح. وقضية اضرام النار عمدا بمركبة ليس بها اشخاص وقضية حجز شخص بدون امر من السلطات وقضايا اخرى تتعلق بالفصل في المحجوزات.

و أكد النائب العام المساعد الأول أن القضايا سيتم النظر فيها بإسم الشعب مع مشاركة 4 محلفين. ضمن التشكيلة مع امكانية اضافة جدول ثاني به قضايا اخرى ستجدول به بعدما تمت احالتها.

طالع ايضا: غرداية : قضايا إشادة بأفعال إرهابية و عرض منشورات لغرض الدعاية ضمن الدورة الجنائية