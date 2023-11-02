قضى الليل وسط العراء والضباع.. معجزة تُنقذ الطفل المفقود بالمسيلة

كشف رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، الرائد بغدادي بن حواش، لـ”النهار أونلاين”، عن تفاصيل العثور على الطفل المفقود بمنطقة بوطي سياح في المسيلة.

وقال الرائد بغدادي بن حواش، في تصريح لـ”النهار اونلاين”، إنّ الطفل المعني والذي يقطن في ولاية المدية. قَدِم رفقة والديه لزيارة بيت جده في دوار أولاد علي بن داود في المسيلة.

وأضاف أن الطفل كان يلعب مع أولاد الجيران خارج المنزل، وعندما خرج أقربائه لمناداته للدخول إلى المنزل وقت غروب الشمس لم يتم العثور عليه.

وتابع أن عائلته بحثت عنه دون جدوى، ثم اتصلوا بمصالح الدرك الوطني على الساعة التاسعة والربع مساءً.

ليتم على الفور تفعيل مخطط البحث والانقاذ باستعمال جميع المواد المادية والبشرية التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى. مدعمين بأفراد من المجموعة الأقليمية للدرك الوطني بالمسيلة وثنائي سينوتقني لتقفى الاثر.

وأكد الرائد أن مصالح الدرك قضت الليل في عملية البحث عن الطفل، باستعمال المروحيات حتى تم العثور عليه على الساعة الثامنة والنصف صباحا. بمنطقة تبعد عن منزله بـ 3 كلم بملتقى تقاطع وادي القصابية ووادي سبيسب بنفس الدوار.

وكشف ذات المتحدث، أن الطفل وصل للوادي ونام هناك حتى الصباح ولم يشعر بشيء. حيث تم العثور عليه بصحة جيدة وتم عرضه على الطبيب الذي أكد أنه على ما يرام.

وأشار الرائد بغدادي بن حواش، إلى أن المنطقة التي قضى فيها الطفل الليل، يوجد فيها الضباع. وأن الطفل نجى بمعجزة إلهية من هاته الحيوانات المفترسة.