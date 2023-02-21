قضية أميرة بوراوي.. الحبس المؤقت لـ 4 أشخاص ومتهمة تحت الرقابة القضائية

تم وضع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت ومتهمة تحت الرقابة القضائية. في قضية تهريب أميرة بوراوي. حسبما أعلمت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة.

وقد أعلمت نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص لقسنطينة الرأي العام أنه بتاريخ 08 فيفري 2023. وردت معلومات لمصالح الأمن، مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى تونس بطريقة غير شرعية. لا سيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني. وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.

وأسفرت التحريات على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة. لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية. وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها.

وبتاريخ 19 فيفري 2023، تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة. وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية.

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