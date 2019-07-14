قضية أوناس.. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على المعتدين

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على خمسة أشخاص، في قضية محاولة السرقة، التي كان ضحيتها الدولي الجزائري آدم أوناس.

وكشفت الصحافة الإيطالية، اليوم الأحد، أن الشرطة المحلية، ألقت القبض على خمسة مناصرين لنادي فروسينون، وتم وضعهم في الإقامة الجبرية، لتورطهم في سرقة الدولي الجزائري آدم أوناس.

وتعود هذه الحادثة، إلى الـ28 أفريل المنصرم، عقب المباراة التي جمعت نادي نابولي، بفروسينون، أين تعرض أوناس، لمحاولة سرقة حقيبته الخاصة.

وإستعانة الشرطة الإيطالية، بكاميرات المراقبة، التي تحيط بالملعب، للتعرف والبحث عن السارقين، قبل إعتقالهم بمحل إقامتهم.