قضية إغتصاب تقود إلى حجز 32 بطانية وبدلات وقمصان خاصة بالجيش داخل منزل فوضوي في بواسماعيل!

صورة مشتبه فيه ببدلة وحدات التدخل في الحرس الجمهوري كشفت المستور

إسترجعت مصالح الدرك الوطني التابعة لفرقة بوسماعيل بولاية تيبازة، نهاية الأسبوع، ألبسة وأغطية عسكرية من منزل مشطوب من صفوف الجيش والقاطن بأحد الأحياء الفوضوية في أعالي بوسماعيل، حيث تم العثور بحوزته على كمية من الأغطية العسكرية وألبسة تحمل شعارات وحدات التدخل التابعة لقوات الحرس الجمهوري.

حيثيات القضية حسب مصادر «النهار»، تعود إلى تحقيقات تم فتحها من قبل عناصر فرقة الدرك الوطني لبوسماعيل في قضية هتك عرض قاصر، فبعد توقيف المدعو «م.ش» البالغ من العمر 24 سنة، والقاطن بمزرعة أوحليمة لتورطه في قضية حمل سلاح محظور والاعتداء الجنسي على فتاة قاصر.

وخلال مراحل التحقيق معه وتفتيش هاتفه النقال، تبين بأن لديه صورة ببدلة عسكرية خضراء اللون خاصة بوحدات التدخل السريع بها شعارات الحرس الجمهوري.

وعند استفسار المعني بالأمر أكد أنه استعارها من صديقه العسكري برتبة عريف أول والمسمى «ش.ع»، والذي تبين أنه مشطوب من صفوف الحرس الجمهوري.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنقل عناصر الدرك الوطني مصحوبين بإذن التفتيش إلى منزل العسكري بحي 09 شهداء بأعالي بوسماعيل، وبحضوره الشخصي تم تفتيش المنزل، أين عثر على 25 بطانية خضراء للجيش الوطني الشعبي وبدلة ميدان خضراء خاصة بوحدات التدخل بشعار الحرس الجمهوري.

إضافة إلى 3 قبعات ميدان خضراء بها شعارات الحرس الجمهوري، فضلا عن ثلاثة قمصان ذات باقة شتوية خاصة بالجيش الوطني الشعبي أيضا،

ليتم توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع إبلاغ وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والذي أمر بالاتصال بنظيره المدني وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، الذي أعطى تعليمات بمواصلة التحقيق وتقديم المعنيين أمامه فور الانتهاء من الإجراءات.