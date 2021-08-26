قضية إغتيال جمال بن اسماعيل: إيداع 88 متهما الحبس المؤقت

أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، بإيداع 88 مشتبها فيه الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية القليعة، في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل في الاربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو يوم 11 أوت الجاري.

فيما تم الافراج عن 4 أشخاص آخرين ووضعهم تحت اجراء الرقابة القضائية الذين كانو برفقة الضحية المغدور جمال بن سماعيل في سيارة من نوع رونو كومبيس قبل وفاته. هذا وقد استمرت جلسات التحقيق طيلة 4 أيام كاملة ولساعات متأخرة من الليل.

ويتابع المتهمون في قضية قتل وحرق والتنكيل بجثة المرحوم جمال بن إسماعيل. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، والقيام بأفعال تخريبية تمس الأمن العام، وبث الرعب بأوساط السكان، في جو إنعدام الأمن، من خلال الاعتداء المعنوي على الاشخاص والاعتداء على عناصر القوة العمومية والانتماء إلى منظمات إرهابية.

للاشارة، سيعقد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ندوة صحفية بمجلس قضاء الجزائر للتوضيح أكثر بخصوص تفاصيل ومجريات هذه القضية.

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