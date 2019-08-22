قضية الإخوة خربوش تجر وزيرين ووال ومسؤولين في الفلاحة وبنوك للعدالة

قادت التحقيقات التي أجريت حول ملفات فساد بولاية تلمسان، مشتبه بالتورط فيها الإخوة خربوش، إلى ذكر أسماء عدة مسؤولين كبار.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين”، إن تحريات تجري حول أنشطة وصفقات للإخوة خربوش، إلى جانب استفادتهم من قروض بنكية.

ومعروف عن الإخوة خربوش أنهم ناشطين في مجال الأعمال وتحديدا في تركيب العتاد الفلاحي والاستثمار الزراعي.

وقد بينت التحقيقات أن الإخوة خربوش استفادوا بطرق مشبوهة من قروض بنكية كبيرة، وعقارات فلاحية.

كما أظهرت التحقيقات التي تجريها المصالح المختصة تحت إشراف العدالة بتلمسان، تورط مسؤولين كبار وإطارات محليين.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن التحقيقات جرت 21 مشتبها بهم، منهم وزيران يوجدان رهن الحبس في سجن الحراش.

كما ذكرت أسماء مسؤولين آخرين في التحقيقات حول أنشطة الإخوة خربوش، على غرار والمسؤولين في بنوك.

وتفيد آخر المعطيات أن كل هؤلاء، إلى جانب إطارات بوزارة الفلاحة سيخضعون للتحقيق في قادم الأيام، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.