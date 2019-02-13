قضية “الإسماعيلي” تفضح سياسة الملغاشي !!

فضحت الخرجة الأخيرة لرئيس “الكاف” أحمد أحمد، سياسة “المحاباة” التي ينتهجها الملغاشي لخدمة مصالحه على حساب أطراف أخرى.

وهذا بعد أن اتخذت الهيئة القارية لقرار الصفح عن الإسماعيلي المصري وإعادته إلى منافسة رابطة الأبطال الإفريقية بعد قرار إقصائه.

لتضرب “الكاف” تقرير الحكم الرئيسي ومحافظ اللقاء عرض الحائط، في مباراة شهدت أعمال شغب وعنف شاهدها الجميع أدت لإيقافها.

وفي ظل هيمنة “أحمد أحمد” على الكرة الإفريقية بقراراته الإرتجالية، سيكون على “الفاف” اليقظة حفاظاً على مصالح النوادي الجزائرية.