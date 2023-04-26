قضية الإعتداء على إمام مسجد آيت لعزيز بعين الحمام.. 4 سنوات سجنا للمعتدي

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الحمام بتيزي وزو بيان حول قضية الإعتداء على إمام مسجد آيت لعزيز بلدية اقبيل .

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الحمام في بيانها انه وبتاريخ 23 افريل 2023 تعرض الإمام والمدعو “ط. أ “للإعتداء على الساعة 00 و50 دقيقة من قبل المدعو “أ.ع” وذلك على مستوى قاعة المحاضرات التابعة للمسجد

وأضاف البيان أن الإعتداء تسبب للإمام في كسور على مستوى اليد اليمنى ما إستدعى إجراء عمليىة جراحية مستعجلة له.

وعلى إثر ذلك تم توقيف الجاني وتقديمه امام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الحمام اليوم وفقا لإجراء المثول الفوري . حيث تم متابعته عن تهمة الإعتداء بالعنف على موظف بمناسبة أداء وظيفته. وتم إدانت المتهم بـ 4 سنوات حبس نافد مع إيداعه بالمؤسسة العقابية.