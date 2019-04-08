قضية البارون “تي يا يا” وأعوان الشرطة المتواطئين معه أمام العدالة بوهران

نظرت اليوم محكمة عين الترك في قضية بارون المخدرات “تي يا يا” و9 اعوان شرطة من مختلف الرتب في أكبر قضايا الفساد المتعلقة بتكوين جمعيات اشرار.

والمتاجرة بالمخدرات تهريب الأموال الاستفادة من مزايا غير مستحقة متمثلة في رشوة إلى جانب التستر عن بارون مخدرات كان محل بحث وصدرت ضده العديد من الأحكام القضائية.

المحاكمة التي استمرت لساعات لثقل التهم المنسوبة للموقوفين التمس خلالها ممثل الحق العام 6 سنوات سجنا نافذا للبارون تي يا يا وشقيقه الهارب. الى جانب 1 مليون غرامة مالية فيما تم التماس 3 سنوات سجنا نافذا ضد اعوان الامن من بينهم شرطية وضابط.

حيثيات القضية تعود لشهر جوان من سنة 2018 اين تمكنت عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لامن وهران من الإطاحة بالبارون تي يا يا.

بينما كان على متن سيارة من نوع رونو كليو بحي فلاوسن توصلت التحقيقات المباشرة معه بعد إلقاء القبض عليه ومن خلال هاتفه النقال انه كان على صلة وطيدة بأعوان امن

وكان على اتصال دائم بهم لمساعدته على تضليل الامن والتستر على أمكنة تواجده للإفلات من قبضتهم مقابل بعض المزايا التي كان يقدمها لهم متمثلة في مبالغ مالية معتبرة وسيارات.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

علما انه سيتم النطق بالحكم ضد الموقوفين الأسبوع المقبل في أكبر قضية فساد تورط فيها اعوان امن تواطاوا مع أكبر بارون مخدرات كانت قد صدر في حقه حكم 20 سنة حبسا نافذا.