قضية التسجيل الصوتي.. إتحاد بسكرة ينفي وضع رئيسه تحت الرقابة القضائية

الرياضة
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قضية التسجيل الصوتي.. إتحاد بسكرة ينفي وضع رئيسه تحت الرقابة القضائية
بقلم إسماعيل عشاش

أصدر مجلس إدارة إتحاد بسكرة، بيانا رسميا، ينفي فيه وضع رئيسه بن عيسى تحت الرقابة القضائية، في قضية التسجيل الصوتي.

وأوضح “البساكرة” بأن رئيسهم، إستدعي كشاهد فقط ومثل أمام محكمة سيدي امحمد بهذه الصفة لا غير، عكس ما تم تداوله في الساعات الماضية.

وعبّر مجلس إدارة أبناء الزيبان، عن إستغرابه مما وصفه بـ”المنحى التصاعدي” الذي أخذه الترويج لهذه الإشاعة، مُعتبرا ذلك “محاولة يائسة” لتحويل مجرى القضية.

وأكد مجلس الإدارة في نهاية المطاف بأن ثقته تظل كبيرة في الجهات القضائية لإعلاء سلطة القانون والحق .


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