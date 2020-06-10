قضية التسجيل الصوتي: “الرابطة تدرس فكرة التأسيس كطرف مدني” !

تدرس رابطة كرة القدم المحترفة فكرة التأسيس كطرف مدني في قضية التسجيل الصوتي المسرب الذي أدى لوضع المدير العام لوفاق سطيف، فهد حلفاية و وكيل اللاعبين نسيم سعداوي، الحبس المؤقت، حسب ما كشفته “وكالة الأنباء الجزائرية”.

وقال نائب رئيس رابطة كرة القدم المحترفة و الناطق باسمها، فاروق بلقيدوم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “سيعقد المكتب التنفيذي للرابطة يوم الخميس اجتماعا للتطرق لعدة مواضيع, منها التسجيل الصوتي”.

وأضاف:”مع العلم أننا ننتظر قرار لجنة الانضباط فيما يخص هذه القضية في الساعات القادمة. كما سندرس امكانية التأسيس كطرف مدني في هذه القضية”.