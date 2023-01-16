قضية التلميذة ريان لغلوغ.. إنهاء مهام مدير التربية بباتنة

أمر وزير التربية، اليوم الإثنين، بإنهاء مهام مدير التربية بولاية باتنة، وتحويل مدير التربية بسطيف إلى نفس المنصب بباتنة.

وجاء قرار إنهاء المهام بالتزامن مع لجنة التحقيق المركزية التي أوفدها وزير التربية إلى باتنة.

وأوفدت لجنة التحقيق إلى باتنة للتحري حول خلفيات قضية منع تلميذة مشرفة على إجتياز إمتحان البكالوريا من مزاولة الدراسة بثانويتها.

وتم تحويل التلميذة من طرف إدارة الثانوية غير أن لجنة الطعون الولائية أمرت بعودتها إلى مقاعد الدراسة.

هذا وسبق أن فجر مراسل النهار بباتنة، تفاصيل هذه القضية بسؤال وجهه إلى وزير التربية خلال زيارته للمنطقة قبل أيام.

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