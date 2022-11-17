قضية التمييز العنصري.. لجنة العقوبات الفرنسية تصدم سليماني

كشف موقع “ليكيب” الفرنسي عن القرارات التي اتخذتها لجنة العقوبات التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم في قضية العنصرية المقيتة. من قبل الفرنسي وقائد كليرمون فوت يوهان غاستين اتجاه إسلام سليماني.

وأكّد أن لجنة العقوبات أغلقت الملف ، بعدما برّرت ذلك بأن الدولي الجزائري إسلام سليماني لا يملك أي دليل قاطع اتجاه يوهان غاستين بعد اتهامه بشتمه بـ “العربي القذر”.

كما قال المصدر، أن اللجنة الفرنسية وجدث أنه ليس لديها آي عناصر مقنعة تسمح لها بإثبات الأهمية المادية ذات الطابع العنصري.

وأوضحت أن نتيجة ذلك، قرّرت اللجنة عدم وجود أي سبب للعقوبة كما أغلقت الملف نهائيا.

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