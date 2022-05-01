قضية الشجار مع سليماني.. مدرب سبورتينغ لشبونة يوضّح

كشف مدرب سبورتينغ لشبونة روبن اموريم عن تفاصيل الخلاف الذي جرى بينه وبين المهاجم اسلام سليماني الذي اجبره على ابعاده.

كما ردّ أموريم في الندوة الصحفية أمس على اشاعات الشجار “من الواضح أنها كذبة. حتى بالنسبة لسليماني هذا امر ليس ايجابي. لم ندخل في نقاش أبدا. وحتىى من جانب سليماني لم يكن لديه اي سلوك قريب من ذلك”.

وأضاف “إنه ليس من العدل أن افعل ذلك وانا مدرب لسبورتينغ. لن انزل إلى هذا المستوى من القتال”

و يواصل مهاجم الخضر الغياب عن تدريبات سبورتينغ منذ مباراة تونديلا وبورتو واللقاء الأخير أمام بوافيستا.

كما لم يعود سليماني إلى التدريبات إلى حد كتابة هته الأسطر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]