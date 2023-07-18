قضية الصحراء الغربية والوضع في أوكرانيا.. هذا ما اتفقت عليه الجزائر والصين

أكدت كل من الجزائر والصين دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل بالصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية. لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. كما عبّر الجانبان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، دعا الجانبان إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية. عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي المعترف به وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى. وضرورة الإهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم. وعدم استعمال العقوبات الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية. تفاديا لانتهاك القانون الدولي والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول المعنية. وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية. التي قد تنجم عنها وبذل كل الجهود لخفض التصعيد بما يسهم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.

وأعرب الجانب الجزائري عن تقديره للمساعي الصينية في المساهمة في نشر السلام والتنمية الدوليين. بما في ذلك دعمه لمبادرتي الرئيس الصيني شي جين بينغ. وهما مبادرتا الأمن العالمي والتنمية العالمية اللتان تدعوان المجتمع الدولي. إلى الاهتمام بقضايا التنمية وإعادة النهوض بالشراكة العالمية للتعاون التنموي.

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام. كما يحرص الجانبان على الدفع سوياً بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية. والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.