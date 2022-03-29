قضية القاصر شتوان سعيد.. عقوبات تصل إلى العامين حبسا نافذا للمتهمين

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب. مع إدانة رياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق ولوعيل صادق بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا. وهذا في قضية القاصر شتوان.

كما جاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بجنح تتعلق بتكوين جمعية أشرار، جنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وجنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، جنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق. جنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة،جنحة حيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي، جنحة اهانة هيئة نظامية.

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كما كان وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، قد التمس سابقا، تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، للمتهمين.

وفي التفاصيل، التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق. مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وكذا مليون دج غرامة مالية نافذة لكل من تجاديت محمد ودباغي صهيب ولوعيل صادق.

مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لرياحي مليك وخيمود نور الدين ودباغي طارق مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بجنح تكوين جمعية أشرار. وجنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي. وجنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل.

وكذا استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، وجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق. وجنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة، وجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي، وجنحة إهانة هيئة نظامية.