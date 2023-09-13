قضية المضاربة بـ”حليب الدولة” في العاصمة.. تفاصيل جديدة ومثيرة !

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة متمثلة في الأمن الحضري الثاني عشر من توقيف تاجر. وشخصين آخرين بحي سوريكال بباب الزوار في حالة تلبس بصدد صناعة “مادة اللبن”. أين تم العثور بداخل المحل على كميات معتبرة من أكياس الحليب المدعم القابلة للإستهلاك والفاسدة منها.

كما أسفرت معاينة الغرفة الخلفية إلى انبعاث رائحة كريهة لا تطاق عن مادة الحليب الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري. والوسائل المستعملة في التحضير، على غرار حالة المحل مع بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ.

كما أفضت العملية إلى ضبط 699 كيس من الحليب المدعم، 290 منها قابلة للاستهلاك، 134 فاسدة و198 كيس فارغ استعمل سابقا لتحضير مادة اللبن.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية لمتابعتهم في قضية المضاربة في المواد الاستهلاكية المدعمة. مع الغش و تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر .