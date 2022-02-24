قضية النصب على الطلبة: الإستماع إلى 3 متهمين اليوم

يستمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الخميس إلى 3 متهمين موقوفين في قضية النصب على الطلبة الجامعيين.

ويتابع في هذه القضية، 14 متهما، منهم 11متواجدون رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. أبرزهم 3 مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يتقدمهم “ريفكا” و”نوميديا لزول” و”ستانلي. والقاصر “إيناس عبدلي” التي تتواجد تحت نظام الرقابة القضائية.

كما تم استخراج المتهمين الموقوفين من المؤسسة العقابية بالحراش من طرف فرقة الدرك الوطني وسط تعزيزات أمنية. ويتعلق الأمر بكل من “ح. زكرياء” و ” ش.عبد الرحمان” و”ر.يانيس”.

ليتم تقديمهم إلى جهات التحقيق، للسماع إليهم في الموضوع بخصوص التهم المنسوبة إليهم. والمتعلقة بجناية النصب الموجه للجمهور تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط في إطار جماعة إجرامية منظمة ذات والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

وجناية الإتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية. جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، من والى الخارج.

وجاءت جلسة السماع إلى المتهمين الموقوفين بسجن الحراش. بعدما باشر قاضي التحقيق لذات المحكمة يوم أمس الأربعاء في السماع الى 3 متهمين موقوفين. ويتعلق الأمر “ط.نجاة” ،”ج.لينا” ،”ب.رانيا”. بعد قرابة شهرين من ايداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

تفاصيل القضية

كما يتواجد ضمن المتهمين الـ14، صاحب الشركة الوهمية futur GATE المدعو الرئيسي” أسامة رزاقي “. بعد تفجير عدد من الطلبة الضحايا القضية على مواقع التواصل الاجتماعي. عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية. انتهجها صاحب شركة وهمية المدعو ” أسامة،ر”. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.

وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، خاصة اللذين سافروا إلى الدول السالف ذكرها. ووجدوا أنفسهم تائهين في الشوارع، بعد دفعهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم. نظير اكمال دراستهم العليا في الخارج.

كما مكّنت التحقيقات الأولية المكثفة، في ذات القضية، من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية. وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 14شخصا، يتقدمهم صاحب الشركة الوهمية “ر.أسامة”. الذي اعترف بجزء كن الوقائع المنسوبة اليه خلال مجريات التحقيق.

وقادت التحريات إلى أن بعض المتهمين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر. كما استعانوا داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

كما مكنت التحريات من تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن. كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج، ويذكر منها : Word staudycenter wscalert، nista caramel.

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