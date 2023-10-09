قضية باخرة إمدغاسن أمام العدالة يوم 15 أكتوبر الجاري

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 15 اكتوبر الحالي ملف قضية فساد طالت باخرة “امدغاسن”. التي كانت محل تحقيق قضائي ، توبع فيها رجل اعمال “ح.م” ،رفقة متهمين آخرين. و ذلك بعد ان قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. مع احالة الملف على المحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة لدى مجلس قضاء الجزائر.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال االتي تتعلق بتهريب باخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائي. وتم حجزها قضائيا والمقدر ثمنها ب 18 مليون دولار أمريكي ، كما توبع (ح.م). في قضية الحال انه قام بتهريبها الى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء اجنبي، الا ان العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات اجرامية و انها محل حكم نهائي بالمصادرة .

والجدير بالذكر سبق و ان صدرت محكمة القطب بسيدي امحمد حكما يقضي ببراءة المدعو “ح.م” من كافة التهم المنسوبة اليه. من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال.