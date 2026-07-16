قضية بيتكوفيتش .. اللجنة الوطنية التقنية ترفع توصياتها والمكتب الفيدرالي يحسم قريبًا

عقدت اللجنة التقنية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة استثنائية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، خصصت لتقييم مشوار المنتخب الوطني الأول خلال السنتين الأخيرتين. ;الوقوف عند حصيلة “الخضر” بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، تمهيدًا لاتخاذ قرارات قد تكون مؤثرة على مستقبل العارضة الفنية للمنتخب.

وحضر الاجتماع إطارات المديرية الفنية الوطنية، وخبراء تقنيون يمثلون مختلف مناطق الوطن، إلى جانب المسؤولين التقنيين للأندية المحترفة ومدربي مختلف المنتخبات الوطنية. وتم التطرق بالتفصيل إلى نتائج المنتخب منذ سنة 2024، مع الاعتماد على معطيات إحصائية ومؤشرات أداء وتحاليل تقنية دقيقة.

واستهل المدير الفني الوطني، علي موسر، أشغال الدورة بعرض حصيلة شاملة لمسيرة المنتخب الوطني، تناولت أبرز النتائج المحققة، والتطورات المسجلة. إلى جانب النقائص التي ظهرت خلال الفترة الماضية، لا سيما خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة.

من جهته، أكد المنسق العام للكلية التقنية الوطنية، رابح سعدان، أن هذه الهيئة تضطلع بدور استشاري مهم. من خلال تقديم التحليلات والتوصيات التي تساعد الهيئات المسيرة للاتحاد الجزائري لكرة القدم على رسم التوجهات الاستراتيجية وتحديد السياسات التقنية الكفيلة بتطوير الكرة الجزائرية.

وسادت أشغال الاجتماع أجواء من المسؤولية وحرية التعبير، قدم خلالها مختلف المتدخلين قراءاتهم الفنية لأداء المنتخب الوطني وطاقمه الفني، مع تسليط الضوء على آفاق تطوير كرة القدم الجزائرية على المَدَيين المتوسط والبعيد.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة التقنية الوطنية على أن تحقيق الأداء العالي يتطلب رؤية استراتيجية واضحة واستقرارًا في المشاريع الرياضية. إلى جانب تقييم مستمر للأداء واتخاذ قرارات مبنية على الخبرة والمصلحة العامة بعيدًا عن ردود الفعل المرتبطة بالنتائج الظرفية.

كما دعت الهيئة إلى ضرورة البناء على المكتسبات التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي. مع مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز تنافسية المنتخب الوطني مستقبلاً.

واختُتمت أشغال الدورة باعتماد جملة من التوصيات التي سترفع إلى المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي سيكون مطالبًا بدراستها واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ومستقبل كرة القدم الجزائرية. وسط ترقب كبير من الشارع الرياضي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش.