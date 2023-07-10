قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية

من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا يوم 27 جويلية الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” ويتعلق الامر بكل من المديرين العامين السابقين. لمؤسسة سونطراك كل من ” ولد قدور عبد المومن” و” محمد مزيان”.

الى جانب المتهم ” نور الدين بوطرفة” وزير الطاقة سابقا. والمتهم غير الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سونطراك” عبد الحميد زرقين”. ونائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك المتهم غير الموقوف “بومدين بلقاسم”. و في حق “ع.ب” الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز. الى جانب وزير النقل والاشغال العمومية السابق المتهم الموقوف “عمار غول”،الى جانب وزير الطاقة السابق شكيب خليل .

قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات عمومية تمت بطريقة مخالفة للقانون بين مجمع سونطراك ومجمع سيبام وصفقات اخرى بين سونطراك .و اس ان سي لافالان هذه الاخيرة نتج عنها صفقة فرعية و صفقة اخرى بين سونطراك. و شركة يابانية. على غرار بناء مقر وزارة الطاقة الذي وصل قيمته الى الف مليار دينار وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

تذكير..

و للتذكير سبق وان ايدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الاحكام التي اصدرها القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية. و الإقتصادية بسيدي امحمد بالنسبة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبس نافذ. حيث تم خفض العقوبة لوزير النقل والاشغال العمومية المتهم الموقوف “عمار غول” من 10 سنوات حبسا نافذا. وجعلها 5 سنوات حبسا مع رفع الحجز عن المعاش للتقاعد والمسكن العائلي بدرارية بالعاصمة.

كما تم تأييد الاحكام في حق المديرين العامين السابقين لمؤسسة سونطراك كل من ” ولد قدور عبد المومن” و” محدد مزيان. الى جانب المتهم ” نور الدين بوطرفة” وزير الطاقة سابقا، مع رفع الحجز عن الراتب الشهري والسكن. باقامة شعبانية بالنسبة للمتهم “محمد مزيان”.

كما تم تخفيض العقوبة أيضا للمتهم غير الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سونطراك” عبد الحميد زرقين”. وجعلها عامين حبسا موقوفةالنفاذ، بعدما تم إدانته ب3 سنوات حبسا نافذا بمحكمة سيدي امحمد.

مع تأييد بقية الأحكام الابتدائية الصادرة، لنائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك المتهم غير الموقوف “بومدين بلقاسم” و “عيسى بن غانم”. الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز، وايضا تأييد الحكم فيما يخص تغريم الشركات الـ 5 المتهمة في قضية الحال .