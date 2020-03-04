قضية تركيب السيارات.. رموز النظام السابق أمام مجلس قضاء العاصمة لليوم الرابع

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قضية تركيب السيارات.. رموز النظام السابق أمام مجلس قضاء العاصمة لليوم الرابع
بقلم نجيبة سماي

يستأنف مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي، محاكمة رموز النظام السابق في قضية تركيب السيارات.

حيث من المقرر أن يتم الإستماع إلى كل من الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذلك وزيرا الصناعة السابقان، يوسف يوسفي و بدة محجوب و وزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

إلى جانب العديد من رجال الأعمال في قضية تركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة للمصانع والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة.

ومن المنتظر أن يستمع اليوم قاضي الغرفة الاستئنافية كل من الأطراف المدنية، من جهته استكمل رئيس الجلسة أمس استجواب المتهمين من أصل 23 متهما محل متابعة في قضية الحال، حيث تميزت الجلسة بإنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم.


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