قضية تزوير 70 سيارة.. التماس 7 سنوات حبسا لموظفين ببلدية باب الوادي وآخرين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بباب الوادي، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق 47 متهما. يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي،لتورطهم في جريمة، تزوير 70 سيارة، تم عرضها للسير، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات،

في حين، تبين من التحقيق أن 70 سيارة عرضت للبيع والشراء وبعد ترقيمها بطرق تدليسية من خلال تزوير شهادات ادارية والاخطر من ذلك انتحل المتهمون ” موظفي البلدية ” هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم .

كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية و الأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.

ويتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة. جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة وجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية، الإقرار الكاذب، جنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة ، جنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.

كما توبع المتهمون بجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات و جنحة استغلال الوظيفة، بالنسبة للمتهمة “ش.صارة”. “ا.كتيبة”،”ع.بدرة”، “ر.سليمة”، “ب.زويير”،”و.سعاد”، “ث.أحمد “، “ب.رياض”، “ب. اسلام”، “ب.ع.محمد الطاهر”. “ع.علي”، “ف.حسین”،”ب.ع.موسى”، “ع.عبد الهادي”،”ف.محمد”،”م.محمد “،”ب.ع.باديس”،”م.شكري”، “ح.احسن”، “ب.رابح”، “د.عبد الحميد” “ا.عبد الرحمان”. “ب.محمد” ، “خ.مراد”، و”ا.ياسين”. و جنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، “س.محمد”، “م.بشيخ”، و”ع.محمد” “ب.ع.صلاح الدين”. وجنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور. و جنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”، “ب.فلة” ، “ع.اعبد الحميد “، “ا.رابح”،” ب. محمد سعيد “. “غادة س”،”ا. نعيمة”، ، “ب. محمد حميس”