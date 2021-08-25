قضية جمال بن إسماعيل.. إيداع 43 متهما الحبس المؤقت منهم 3 نساء

أمرت، منذ قليل، محكمة سيدي امحمد في العاصمة، بإيداع 4 أشخاص آخرين مشتبه فيهم بقتل جمال بن اسماعيل رهن الحبس المؤقت. ليبلغ عدد المتهمين الذين صدر في حقهم أمر الإيداع 43 متهما من بينهم 3 نساء كانوا حاضرين أثناء الجريمة.

ويتابع المتهمون في قضية قتل و حرق والتنكيل بجثة المرحوم جمال بن إسماعيل. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، وبث الرعب بأوساط السكان، في جو إنعدام الأمن، والانتماء إلى منظمات إرهابية.

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