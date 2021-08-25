قضية جمال بن اسماعيل.. ايداع 11 شخصا آخرا الحبس المؤقت

أمرت، اليوم الاربعاء، محكمة سيدي امحمد في العاصمة، بإيداع 11 شخصا آخرا مشتبه فيهم بقتل جمال بن اسماعيل رهن الحبس المؤقت. وبلغ عدد المتهمين الذين صدر في حقهم أمر الإيداع 39 متهم من بينهم 3 نساء كانوا حاضرين أثناء الجريمة.

ويتابع المتهمون في قضية قتل و حرق و تنكيل بجثة المرحوم جمال بن إسماعيل. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، وبث الرعب بأوساط السكان، والانتماء إلى منظمات إرهابية.

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