قضية جمال بن اسماعيل.. ايداع 13 شخصا الحبس المؤقت

أصدرت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، قرار إيداع 13 شخصا مشتبه فيهم بقتل “جمال بن اسماعيل” رهن الحبس المؤقت.

ويواجه المعنيون، تهم قتل وحرق وتنكيل بجثة المرحوم بن اسماعيل جمال. حيث تم توجيه إليهم تهم القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد، الحرق وتنكيل جثة.

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