قضية جمال بن اسماعيل.. فرحات مهني وأعضاء من “الماك” خطّطوا لاغتياله

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل. 35 سنة، والمقدر عددهم بـ133 متهما.

كما انطلقت المحاكمة، بتلاوة قرار الاحالة من طرف أمين الضبط، في الوقت. الذي شهدت فيه المحكمة ومحيطها تعزيزات أمنية مشددة قبيل وصول المتهمين الى المحكمة. فيما تم الاستعانة بشاشة عملاقة لربط الاتصال بمتهمين آخرين متواجدين بالسجن خارج اقليم العاصمة.

وكشف مضمون قرار الاحالة، أن جريمة قتل جمال بن سماعيل بولاية تيزي خلال شهر أوت الصائفة الماضية انه تم التدبير له من طرف منظمة إرهابية تنشط بالخارج المسماة “،ماك” وهذا بتخطيط محكم من طرف مسيرها المتهم الفار فرحات مهني ومتهمين آخرين فارين ينشطون بنفس،المنظمة، ويتعلق الأمر بالمدعو “بلعباس ابراهيم”،”اليتيم مراد”، “ايلير رشيدة”، بحيث كشفت التحقيقات أن المتهمين الفارين يتقدمهم فرحات مهني كانوا في تواصل مع أعضاء ناشطة بداخل الوطن وتحديدا بمنطقة تيزي وزو، وعليه تم تدبير المؤامرة لتنفيذ العملية الاجرامية تزامنا وموجة الحرائق التي شهدتها عاصمة الولاية وعدد من ولايات الوطن.

وكان دفاع جمال بن اسماعيل، المحامي عبد المجيد سيليني، قد صرح أن المتهمون في القضية اعترفوا خلال مجريات التحقيق بانتمائهم إلى التنظيم الإرهابي ماك. مضيفا “بالتالي الجريمة نفذت بتدبير مسبق ووفق خطة حبكتها أيادي خارجية لاستهداف أمن واستقرار الجزائر”.

كما ذكر المحامي، لـ “النهار” أن المحكمة بتشكيلتها القضائية هي المخولة الوحيدة ولها السلطة التقديرية في الفصل في الملف. وأنه لا يمكن التحدث عن القضية بتفاصيلها حفاظا على سرية التحقيق.