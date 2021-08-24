قضية جمال بن اسماعيل.. هؤلاء الأشخاص تم الإفراج عنهم

أفرجت، اليوم الثلاثاء، محكمة سيدي امحمد في العاصمة، عن 4 أشخاص الذين كانوا برفقة “جمال بن اسماعيل”. وكان المفرج عنهم داخل سيارة “كومبيس رونو” قبل وفاة الضحية .

وتم وضع الأشخاص المفرج عنهم تحت إجراء الرقابة القضائية بعد التحقيق معهم. ويتعلق الأمر بكل من “مزرارة فؤاد”، و”فكار الياس”، “ايت وارت وليد” و”طالب محمد ايمن”.

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