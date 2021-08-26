قضية جمال بن اسماعيل: 29 مشتبها فيهم في حالة فرار و24 متهما ينتمون للماك الإرهابية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس في ندوة صحفية عقدها بخصوص قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعيل، إن التحريات أسفرت عن توقيف 88 شخصا، فيما لا يزال 29 مشتبها فيهم في حالة فرار.

وسرد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته الشاب جمال بن اسماعيل قائلا: “يوم 11 أوت 2021 في خضم مواجهة موجة النيران التي عاشتها منطقة القبائل، حيث أن كل المعطيات تدل بصفة مؤكدة بأنها نيران مفتعلة بتدبير مدبر.. عرفت هذه الموجة تضامن واسع من مواطنين من مناطق أخرى وكان المرحوم جمال بن اسماعيل من ضمن المواطنين المتطوعين”.

وأضاف النائب العام: “الوقائع المتعلقة هي محل تحقيقات قضائية معمقة، حيث لم يكتفي مدبري هذه النيران بما فعلوه، حتى أضيفت جريمة أخرى هزت السكينة العامة، بتنفيذ مخطط للانفراد بشخص بريئ”.

وتابع ذات المتحدث: “رغم تدخل قوات الأمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من حماية المرحوم، حيث انتزعته أيدي المجرمين من رجال الشرطة بالعنف وقاموا بقتله بطريقة بشعة والتنكيل بجثته وتصوريها وبثها على مواقع التواصل”.

وأضاف النائب العام، إنه وبعد هذه الجريمة، تم فتح تحريات من قبل مصالح الأمن، ليتم التوصل إلى ما يلي:

تم القاء القبض على 88 شخصا من بينهم 3 نساء وقاصر، وتحديد هوية 29 شخصا آخرين وهم في حالة فرار صدرت في حق البعض منهم مذكرة توقيف دولية. فيما تم التوصل إلى أن 24 متهما ينتمون لحركة الماك الإنفصالية الهدامة.

بالإضافة إلى حجز العديد من الادلة من صور وفيديوهات.

ومكنت التفتيشات المادية والإلكترونية، من الحصول على عدة معلومات وحقائق ساعدت في توقيف مقترفي الواقعة وتحديد هوية العديد منهم.

وتابع النائب العام، إنه وبعد احالة ملف التحريات الأولية على وكيل الجمهورية لدى محكمة سدي امحمد، أخطر قاضي التحقيق بعد توجيه التهم لكل المتهمين حسب الوقائع والأفعال مع التماس إصدار أوامر إيداع ضد الموقوفين وأوامر بالقبض على المتورطين الموجودين في حالة فرار.

مضيفا أن جميع الموقوفين وبعد انتهاء التحريات الأولية تم عرضهم على فحوصات طبية للطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أين تم التأكد من خلالها على سلامتهم الجسدية.

وتابع ذات المتحدث، إنه وبعد استجواب قاضي التحقيق للمتهمين، حيث كان البعض منهم مرفق بمحامي، أصدر في حق 83 منهم أوامر بالوضع رهن الحبس، مع وضع 4 متهمين تحت الرقابة القضائية.

كما سيتم نشر أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين للجريمة الذين يتواجدون في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس حركة الماك المتواجد في حالة فرار.

كما كشفت التحقيات، يضيف النائب العام، عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج للجريمة، حيث أكدت معطيات تقنية التدبير لهذه الواقعة وترويجها بغرض تأجيج الوضع.

وتابع النائب العام، إنه قد تم التوصل إلى وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة.

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