قضية جمال بن اسماعين.. هذا ما اعترفت به “الفارمليا” نبيلة! 

اعترفت المتهمة الموقوفة م.نبيلة” الممرضة التي تنحدر من ولاية تيبازة إنها قامت بتحريض المتهم ” إيدير. على ذبح الضحية جمال بن اسماعين وهو جثة متفحمة بعد سحبها وسط الساحة. مرددة على مسامعه ” اذبحو واشرب دمو”.

كما أنكرت انها قامت بدهس المرحوم برجليها نكرانا قاطعا متراجعة عن تصريحاتها الأولية. والتي ادلت بها خلال المحاكمة الابتدائية سابقا.

في حين، استغربت في ذات السياق القاضي عن سبب تحريضها للمتهم. كون الضحية كان قد ازهقت روحه ومجرد من كامل أحاسيسه . وقالت المتهمة في جوابها على أسئلة القاضي أن ما فعلته كان تحت وطأة الخوف بعد سماعها احدهم يقول “اذبح كل واحد عربي”. نافية في نفس الوقت مشاركتها في التنكيل بالجثة أو عملية القتل التي طالت المرحوم جمال بن اسماعين. مؤكدة أنها وصلت لمسرح الجريمة في وقت متأخر جدا.

وفي بداية الاستجواب قالت المعنية أنها قدمت من تيبازة مسقط رأسها بصحبة صديقتها بدواعي مساعدة اهالي المنطقة. ومآزرتهم في محنتهم التي ألمت بهم إثر الحرائق التي اجتاحت عدد من الولايات.

والجدير بالذكر ان المعنية ظهرت وهي تحرض احد المتهمين وهي تنادي على صديقتها “ميمي”. لأجل قطع رأس جمال بن اسماعين وشرب دمه مخاطبة اياه “كملو كملو اذبح اذبح ما بقى فيه والو نحيلو راسو”. فيما كان احدهم يلتقط فيديو مباشر ويردد “اذبح اسلخ اشرب دمه”.

وفي الوقت الذي تم عرض فيديوهات القتل والتنكيل بجثة المرحوم وسط مدينة أربعاء ناثيراثن بتيزي وزو. لم يكن بمقدور البعض مشاهدة المقاطع الفظيعة. فيما ظهر المتهمين بعضهم يتفرج بتمعن، والبعض الآخر حاول اخفاء وجهه والالتفات يمينا وشمالا. نظرا لفضاعة الافعال التي اقترفتها ايدي الجناة في حق شاب قطع مئات الكيلومترات من مسقط رأسه من ولاية عين الدفلى الى تيزي وزو. لاغاثة سكان المنطقة المشتعلة.