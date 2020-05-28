قضية “حلفاية-سعداوي”.. لجنة الإنضباط تستدعي مسيري إتحاد بسكرة والبرج

كشفت سهرة اليوم الخميس لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن استدعاء مسييري فريقي إتحاد بسكرة وأهلي برج بوعريريج للمثول أمامها في قضية التسجيل الصوتي.

“لاليغ” نشرت بيان أشارت فيه إلى استدعاء رئيس إتحاد بسكرة “عبد الله بن عيسى” للمثول أمامها يوم الأحد 31 ماي 2020 على الساعة 11:00.

هذا كما سيمثل رئيس أهلي برج بوعريريج “أنيس بن حمادي” أمام ذات اللجنة في نفس التاريخ على الساعة ال12:00.

لجنة الإنضباط كشفت في بيانها عن استدعاء المدير العام الرياضي لفريق وفاق سطيف فهد حلفاية والمناجير نسيم سعداوي للمثول أمامها مجددا يوم الإثنين الفاتح جوان 2020 على الساعة ال11:00.