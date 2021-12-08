قضية خاشقجي.. فرنسا تخلي سبيل المواطن السعودي المحتجز

قرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

و أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار الثلاثاء عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي. مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

و في وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من هوية رجل سعودي الذي ألقي القبض عليه. وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية،أن الرجل المقبوض عليه ليس الشخص المطلوب وإنما يحمل الاسم نفسه فحسب.

و كانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القض عليه “لا علاقة له بالقضية المتناولة”. ويجب إطلاق سراحه على الفور.

و كانت المملكة العربية السعودية قد رفضت، ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وذلك في بيان لوزارتها الخارجية، أين وصفت بأن ما ورد بهذا التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة لا يمكن قبولها. كما تأسفت الخارجية السعودية، من صدور هذا التقرير وما ضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة.

وذلك في وقت أدانت فيه المملكة العربية السعودية هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة. وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا.

و اضاف نفس البيان، أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية و متينة. أين ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل.

كما أكد الجانب السعودي على أماله في أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية.

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