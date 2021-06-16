قضية سوناطراك1.. تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى الدورة الجنائية القادمة

الحرب ضد الفساد
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قضية سوناطراك1.. تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى الدورة الجنائية القادمة
بقلم ياسمينة دهيمي

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء، إلى الدورة الجنائية القادمة، إعادة فتح قضية سوناطراك 1 المتابع 15 متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع, محمد مزيان, ونجليه، إلى جانب أشخاص معنويين

كما سجلت الجلسة تغيب نجلي الرئيس المدير العام، وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، بسبب غياب العديد من المتهمين ( الشركات الاجنبية التي تعذر تنقل متهميها الى الجزائر بسبب جائحة كورونا)،

للتذكير فقد صدرت في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا الى 6 سنوات سجنا، وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما فيما استفاد 7 آخرين من البراءة.


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