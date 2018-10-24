قضية شرف تنتهي بشاب في القبر وآخر في السجن دافع عن أخته

صرحت أم إسحاق أن إبنها طعن الضحية بالسكين حين تمادى في الكلام القبيح وحاول ضرب أخت المتهم أمام أعينه.

وأضافت أم إسحاق خلال نزولها ضيفة في حصة ما وراء الجدران أن المتهم قال كلام لا يمكن قوله لفظاعته، حول شرف أخته.

فلم يتمالك إبني نفسه فضربه بعنف داخل المطبخ فسقط حيث أمسك سكين وأراد ضرب إسحاق الذي قام بنزعه من يد الضحية.

حيث احدث الشجار بينهما هلع كبير دال المنزل إضافة إلى بكاء وصراخي أنا والأطفال.

بينما قامت ضرتي سعاد بمسك إبني في حين أمسكت أنا الضحية من أجل فك الشجار وعتق الروح.

كما قال أم إسحاق أن إبنها في وسط الشجار وجه طعنة للضحية أوقعته تم طعنة ثانية على مستوى الرقبة أدرته قتيلا .