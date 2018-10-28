قضية شركة “سورفرت” أمام محكمة الاستئناف بوهران في 7 نوفمبر المقبل

برمجت محكمة الاستئناف وهران قضية “سورفرت” المتهم الرئيسي فيها مدير الشركة المصري الذي في حالة فرار ليوم 7 نوفمبر المقبل.

القطب الجنائي المتخصص بوهران قد حكم يوم 5 مارس الماضي على الرئيس المدير العام السابق للشركة، المصري عمر حسب الله.

بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 7ر27 مليون دج.

فيما أدينت المديرة القانونية للشركة مواطنته، كريمة فراح، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بنفس المبلغ.

كما تم الحكم على متورط ثالث في القضية “ز.م” والذي يشتغل ناقلا، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية 200 ألف دج.

وتضمن الحكم غرامة تضامنية للمتورطين الأولين بمبلغ 2 مليون دج، إضافة إلى تأكيد أمر دولي بالقبض على المتهم الرئيسي.

يذكر أن القطب الجنائي بوهران كان فتح سنة 2012 تحقيقا حول التحويل غير الشرعي أكثر من 300 مليون دولار للخارج.

من قبل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة شريك شركة مجمع سوناطراك في مصنع ” سورفرت” للاسمدة بأرزيو.