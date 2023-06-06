قضية شلغوم مجددا أمام المحكمة العليا يوم 22 جوان

من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا يوم 22 جوان الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به المحامون.في قضية الفساد الذي توبع فيها مجمع ” أمنهيد”و ذلك بعدما أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الاحكام.

وتمت ادانة الاخوة شلغوم ، كل من (ش.ج) ، (ش.ع) ، (ش.ع) ، و (ش.م.ا) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذ منها عامين حبسا نافذا. وعامين موقوفة النفاذ مع تاييد الحكم للولاة السابقين كل من والي العاصمة السابق “عبد القادر زوخ”. والوالي السابق لولاية غليزان “درفوف حجري”. و الذي سبق و ان أدانهم المجلس بعام حبسا موقوفة النفاذ. مع اصدار حكما يقضي بحجز بعض ممتلكات المتهمين و رفع المنع من الخروج خارج التراب الوطني .

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. هذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وتم تاييد الحكم المطعون فيه من قبل المجلس و السالف ذكره اضافة الى حكما يقضي بالبراءة لكل من الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال رفقة حطاب محمد بصفته واليا لولاية بلعباس، ووزير الموارد المائية الاسبق حسين نسيب الذين رفقة ايضا باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق إستفاذو من حكم البراءة ايضا.