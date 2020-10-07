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قضية شيماء.. هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية عن تطبيق القصاص

الوطني
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قضية شيماء.. هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية عن تطبيق القصاص
بقلم هاجر بوعلي

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن القانون سيأخذ مجراه، في قضية شيماء.

وأوضح، بلمهدي اليوم الاربعاء، أن قاتل شيماء ، ستطبق عليه أقصى العقوبات.


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