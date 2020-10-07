قضية شيماء.. هذا ما قاله وزير الشؤون الدينية عن تطبيق القصاص

وأوضح، بلمهدي اليوم الاربعاء، أن قاتل شيماء ، ستطبق عليه أقصى العقوبات.
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نجح عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك بولاية وهران من تحرير فتاة قاصر لم تتجاوز الخمسة عشر سنة.
وذلك بعدما حوّلها مسبوق قضائيا…
حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ على السواحل الوسطى والشرقية.
وحسب تنبيه بحري لذات المصالح، فإن رياح قوية ستشكل أمواج…
قامت اليوم مديرة الطاقة لولاية الشلف شهرزاد تلي بوزيد برفقة مدير توزيع الكهرباء والغاز بزيارة مفاجئة لبقعة المعارفية التي تعد من أبرز مناطق الظل ببلدية…
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