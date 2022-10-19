قضية صادمة.. جزائري يطعن والده حتى الموت في فرنسا

في حادثة تقشعر لها الأبدان، مثل جزائري اليوم الأربعاء أمام محكمة باريس لقتله والده. حيث يواجه حكما بالسجن ثلاثين عاما.

وانطلقت اليوم، محاكمة سامي. ر، بتهمة قتل والده قبل بضع سنوات. حيث تم تأجيلها إلى غاية 21 أكتوبر.

تعود حيثيات القضية إلى 2018. حيث التقى شقيقه. وقال له “لقد قتلت أبي. ثم اتصل الأخ بالشرطة التي وصلت إلى منزل الأب واكتشفت الجثة. حيث تم طعنه حتى الموت. وضرب على حلقه بعدة ضربات”.

وبحسب أكتو باريس ، التي راجعت ملف سامي. فإن اغتيال والده جاء نتيجة العنف الذي يمثل جزءًا من حياة سامي.

لأن العنف جزء من حياة سامي ر .. أصله من الجزائر ، نشأ هو وأخوته وأخواته تحت عنف والدهم.

وبحسب أقوال أحد أقاربه ، فقد ضرب المتهم بشكل خاص لأنه كان أضعف من الآخرين.

بعد سنوات ، أصيب سامي باضطرابات اكتئابية واضطراب ثنائي القطب. في الوقت نفسه، لا يتوقف الاضطهاد الأبوي.

وفي يوم الحادثة ذهب سامي إبلى منزل والده، ثم نشب نزاع بينهما، حيث وجه إليه عدة طعنات أردته قتيلا. حاول سامي بعد ذلك محو الآثار، ثم حاول إنهاء حياته بتناول جرعة عالية من المخدرات.