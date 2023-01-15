قضية عائلة طحكوت: استرجاع 62 سيارة فاخرة.. وعقار وشقة بـ30 مليار

صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد اثناء مرافعته في قضية الفساد. التي توبع بها ابناء طحكوت محي الدين واشقائه. و عدد من افراد عائلته. ويتعلق الأمر بكل من بلال وعلي ورشيد، ابراهيم ،حميد ،ناصر ، يوسف. الى جانب متهمين آخرين من بينهم بعض العمال الذين كانو يعملون بالمجمع ، وموظفين اخرين ببلدية رغاية. الى جانب بعض الزبائن و متهمين اخرين من بينهم (ب.ن) ،(ق.ر) ،(.ب.ع)،(ح.م) ،(ت.س) ،(م.أ) ،(م.ج) ،(ت.ر.ر) ،(ج.م.ج).

كما قال وكيل الجمهورية ان المتهمين الماثلين امام هيئة المحكمة وجهت لهم تبييض الاموال باستعمال تسهيلات. التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية، إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي. والتزوير واستعمال مزور في محررات ادارية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن تبييض الأموال. لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة. تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة و اساءة استغلال الوظيفة.

سيارات فاخرة..لومبورغيني وأودي

مضيفا بذلك ان وقائع قضية الحال تتمثل بإختصار مجمع طحكوت لاستيراد العديد من المركبات الضخمة لمختلف العلامات. واستيرادها بإستغلال رخص المجاهدين باسم الموظفين الذين كانو يعملون بمجمع طحكوت. وبعض زبائنهم وعدد من افراد عائلته. حيث أكد وكيل الجمهورية أنه تم استرجاع نسخ من الملفات القاعدية لبعض المركبات تتمثل في 62 مركبة من مختلف العلامات الفخمة. اودي ا4 ا7 و فورد و بورڨيني.

كما أكد بذلك ان الافعال التي قام بها المتهمون بعض من عائلة طحكوت و بعض من موظفيهم و بعض زبائنهم. و بالتواطؤ ايضا مع بعض من الموظفيين الذين كانو يعملون ببلدية رغاية ، و من خلال تحقيق الإبتدائي. و التحقيق القضائي و مادار بجلسة المحاكمة من مناقشات التهم الذين توبعو بها ثابتة ضدهم وبأدلة دامغة. كما أضاف وكيل الجمهورية أن المتهم رشيد طحكوت تبث. من خلال التحقيق وما دار بجلسة المحاكمة خاصة من شهادة وتصريحات بعض المتهمين والشهود. الذينأكدو تورطه في عملية اقتناء هذه السيارات من الخارج و اعادة بيعها في الجزائر.

هذه العمليات كانت لصالح رشيد طحكوت

وأضاف وكيل الجمهورية، أن شهادة أحد الشهود “ش.م” بصفته المصرح الجمركي لشركة قريشي الذي أسندت له مهمة جمركة المركبات المتهم رشيد بأسماء أشخاص آخرين ونقلها إلى حضيرة رقم 8 برغاية دون تسليمها الى مالكها ، وشاهد ان العملية كانت لصالح رشيد طحكوت، و اضاف ايضا ان تصريحات المدعو( ب.ن) الذي صرح ان رشيد طحكوت تسليمه وثائق ثبوتية لعائلته لغرض استغلال المركبات و اعادة بيعها ، مؤكدا ان المتهمين و شهود لم يقومو بذكر محي الدين طحكوت و ان الجميع قالو ان المسؤول عن شركة سيماهو رشيد طحكوت و تحويل الاموال كانت عن طريق هذه الشركة و شهادة الاشخاص الذين تم امرهم من قبل رشيد سواء بمنحه وثائق تبوثية لاستيراد السيارات لاجلهم او امرهم للتنازل عن هذه المركبات باعتباره المدير العام للمجمع .

كما ان صرح وكيل الجمهورية بخصوص المتهم ابراهيم طحكوت ،حسب تصريحات المدعو (م.ج) بشراءه مركبتين من نوع فورد. وسجل عقار بمساحة 350 متر مربع بولاد فايت بقيمة 24 مليار سنتيم دفعه إبراهيم طحكوت نقدا. وكذلك شقة مزدوجة من نوع دوبلكس بقيمة 6 مليار سنتيم مسجلة باسم ميموني جمال لصالح طحكوت ابراهيم. ليقوم هذا الاخير للتنازل عنها لصالح امراة لا يتذكر اسمها.

وبالنسبة للمتهم علي طحكوت اضاف وكيل الجمهورية ان هناك تصريحات الشهود انه قام بمعاملة تجارية مع عمه لشراء السيارات. لاعترافه انه كان بحاجة ماسة للمال ليقوم ببيع سيارتين شخصين. و قام باستئجار السيارت و بيعها لاشخاص اخرين. وبخصوص حميد طحكوت اضاف وكيل الجمهورية انه من خلال التحقيق معه تم اكتشاف عدة سيارات مهربة عن طريق اخفاء او البيع.

هذا الشخص محل فرار

وبالنسبة للمتهم في حالة فرار المدعو (ب.م) ثبت من خلال التحقيق كان يقوم بنقل حميد طحكوت الذي كان محل امر بالقبض مع تجنب كشفه و محاولة فراره من اعوان الشرطة ،اما المتهم( ج.م ) كان يقوم بتسجيل عقارات طحكوت ابراهيم باسمه علما انها كانت محجوزة من طرف قاضي التحقيق ،بالاضافة الى المتهم (ز. ك) المتصرف الاداري لشركة طحكوت تبث قيامه بتوزيع شيكات لفائدة الشركة بمبلغ يفوق مليار و 200 و مبلغ اخر يفوق 200 مليون سنيتم و تحويلهما لقابض الجمارك ،كدفع الرسوم الجمركية ، الى جانب موظفين ببلدية رغاية كانو يستخرجون بطاقات رمادية بطريقة مخالفة للقانون ،مع استخدام ملفات قاعدية مزورة ، وفي الاخير اختتم وكيل الجمهورية مرافعته ان الو قائع ثابتة في حق المتهمين الذين قاموا بتحويل كمية معتبرة و تهريب الكثير من السيارات بعد تجميد النشاط ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتسليط اقصى العقوبات ضدهم .