قضية غريبة ..متهم يستظهر قطعة ” زطلة” أمام القاضي في الجلسة

في قضية غريبة ولأول مرة تحدث في مجالس القضاء، قام متهم باستظهار قطعة مخدرات. من نوع ” القنب الهندي” أمام القاضي خلال مثوله للمحاكمة في قضية جزائية.

وأمام التصرف الغريب والجريء، الذي قام به المتهم، واجه عتابا من رئيس الجلسة ومن النيابة العامة أيضا.

وتبيّن أن المتهم الموقوف مثل أمام هيئة المحكمة بدار البيضاء اليوم الأربعاء، للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الغرض على الغير. الفعل المعاقب عليه نص المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتمت عملية ايقاف المتهم، من طرف رجال الشرطة بعد اخضاعه للتفتيش والعثور بحوزته على كمية معتبرة من الممنوعات.

حيث أسفرت العملية عن حجز قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي قدر وزنها ب10.30غ مجزرة إلى قطع مهيأة للبيع.

كما تم العثور على 25 كبسولة من المؤثرات العقلية منها قرصين اثنين من نوع ” ليفوتريل”. و8 أقراص من نوع ” بريغابالين ” ومبلغ ماليمقدرب120 الف دج.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم في محضر سماعه لدى التحقيق الإبتدائي تمام رجال الشرطة بأنه قام بشراء قطعة المخدرات بـ30 الف دج. من عند أحد الأشخاص مقيم بالضفة الخضراء ببرج الكيفان شرقي العاصمة.

كما اعترف بأنه قام بتجزئة قطعة المخدرات المضبوطة بحوزته، بغرض بيعها. في حين أن المبلغ مالي المضبوط بحوزته هو من عائدات البيع للمخدرات.

هذه التصريحات تراجع عنها المتهم خلال مثوله للمحاكمة ناكرا نكرانا قاطعا متاجرته بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

وفي خضم المحاكمة في محاولة من المتهم تبرئة نفسه، أدخل يده اليمنى في جيب قميصه. وقال للقاضي أن المخدرات المضبوطة بحوزته والتي استظهرتها الشرطة له في التحقيق. هي تلك نفسها التي في جيبه التي تعرضت للتلف، بسبب ” تفتتها” إلى أجزاء لتتحول الى مسحوق.

ونسي المتهم نفسه بأن ما يقوم به فعل معاقب عليه قانونا، فراح يستظهر قطعة المخدرات. ليقنع القاضي بأنها عبارة عن ” فتات” لا تصلح لا للبيع، قبل أن يدرك أنه أغرق نفسه في نفس القضية.

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم في حين قررت القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.