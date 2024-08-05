قضية فساد في عملية جمع استمارات التوقيعات.. بيان هام من مجلس قضاء الجزائر

نشر مجلس قضاء الجزائر بياناً حول تقديم متهمين منهم راغبين في الترشح للرئاسيات. بخصوص قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر 2024.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه، بتاريخ 3 و4 أوت 2024 تم تقديم 77 شخصا مشتبها فيه. منهم راغبين في الترشح.

وتم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية. أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة. تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، النصب.

وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت. ووضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء 6 متهمين في الإفراج.