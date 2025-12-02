قضية فيديو معمري… إدارة شبيبة القبائل تتفاعل بسرعة وتوضح موقفها

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا، بعدما ظهر فيها لاعب شبيبة القبائل، أحمد معمري، وهو يشارك - وفقًا لما تم ترويجه – في مباراة “حيّ” خارج الإطار الرسمي للفريق.

هذا المشهد دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل عن مدى صحة الفيديو، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات تعَدُّ مخالفة صريحة للالتزامات المهنية لأي لاعب محترف.

ولم تتأخر إدارة شبيبة القبائل في التعامل مع الحادثة، إذ سارعت إلى استدعاء اللاعب معمري بشكل رسمي من أجل الاستماع إلى أقواله ومعرفة حقيقة مضمون الفيديو.

خلال جلسة الاستفسار، قدّم معمري توضيحًا واضحًا، مؤكدًا أنه لم يشارك إطلاقًا في أي مباراة حي خلال الفترة الحالية. وأن الفيديو المتداول يعود إلى فترة قديمة ولا علاقة له بالوضع الراهن.

بهذه التصريحات، نفى اللاعب بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، معتبرًا أن الأمر مجرد محاولة لإحداث ضجة في وقت حساس.